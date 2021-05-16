ADATA представила модули память XPG GAMMIX D45 и SPECTRIX D45G RGB

XPG GAMMIX D45 и SPECTRIX D45G RGB имеют схожий дизайн, за исключением RGB-подсветки. Черный алюминиевый радиатор обеспечивает отвод тепла и придает модулям стильный дизайн. Модули памяти оснащены Intel Extreme Memory Profile 2.0 (XMP) профилем для быстрого, легкого разгона и стабильной работы. XPG GAMMIX D45 и SPECTRIX D45G RGB тщательно протестированы на платформах от Intel и AMD. Заявленная скорость от 3000 до 4400 МГц (CL16 - CL19).
Информация о стоимости модулей памяти XPG GAMMIX D45 и SPECTRIX D45G RGB отсутствует.