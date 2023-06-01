ADATA представила накопитель NeonStorm с СЖО

Компания ADATA рассказала дополнительные детали о своём накопителе NeonStorm с самостоятельной системой жидкостного охлаждения, который обещает скорость последовательного чтения/записи до 14 ГБ/сек и скорость случайного записи до 2 млн операций в секунду — представители компании поведали об этом на выставке Computex 2023 в Тайбэе. Этот накопитель работает по интерфейсу PCIe 5.0 x4 и, по-видимому, использует новую платформу от Silicon Motion. Самодостаточная жидкостная система охлаждения, разработанная ADATA, является, вероятно, самой важной особенностью предстоящих накопителей линейки NeonStorm. Важно отметить, что хотя система охлаждения использует высокопроизводительное охлаждающее вещество, это не традиционная система с жидкостным охлаждением, как у процессоров или видеокарт, например.

Когда накопитель NeonStorm нагревается, тепло поглощается тепловым прокладкой и металлическим радиатором для максимального увеличения контактной площади. Затем это тепло передаётся в жидкостный резервуар, где оно поглощается неким специальным охлаждающим веществом, которое охлаждается алюминиевой трубкой, окружённой ещё одной охлаждающей жидкостью. В итоге система охлаждается без каких-либо дополнительных помп или вентиляторов, что, безусловно, крайне удобно — вы данном случае система не издаёт дополнительного шума. Вопрос только в том, сколько такой накопитель будет стоить в конечном итоге, когда он отправится в релиз.
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