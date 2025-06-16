Стандарт PCIe 6.0 стоит ждать в 2028 году

Генеральный директор Silicon Motion уверенно сообщил, что ни AMD, ни Intel не заинтересованы в продвижении новой версии интерфейса PCIe (речь про PCIe 6.0) для обычных пользователей. Компании не видят смысла обсуждать стандарт, так как спроса со стороны производителей ноутбуков и десктопов нет. PCIe 5.0 уже удвоил пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0, и для большинства задач этого более чем достаточно. Даже переход с поколения 4.0 на 5.0 заметен далеко не всегда, особенно в повседневной эксплуатации — запуск приложений, игр или даже копирование файлов редко упираются в пропускную способность интерфейса. Тем временем, большая часть пользователей до сих пор работает на системах с PCIe 3.0 или 4.0, и массового перехода даже на пятое поколение пока не случилось.

Кроме того, стоимость разработки контроллеров для PCIe 6.0 очень высока. Стоимость разработки одного чипа может стоить до 40 миллионов долларов — это в два раза дороже, чем у PCIe 5.0, не говоря уже о стоимости интеграции в устройства. Кроме того, проблема не только в техпроцессе (предполагается 4-нм), но и в сложности архитектуры. Добавим к этому тот факт, что конечные потребители не почувствуют особой разницы даже при наличии таких SSD — и становится понятно, почему никто не спешит в этом направлении. Скорее всего, первые накопители PCIe 6.0 появятся только к 2027 или 2028 году и будут предназначены исключительно для дата-центров и задач, связанных с искусственным интеллектом.