ADATA представила высокоскоростные модули памяти XPG SPECTRIX D50

ADATA объявила о выпуске новой памяти XPG SPECTRIX D50 DDR4 RGB. Модули памяти поддерживают частоты до 4800 МГц и доступны с максимальной емкостью до 32 Гб, комплектами, 2 модуля по 8 ГБ и 2 модуля по 16 Гб, а также одиночные варианты.

Модули памяти получила привлекательный дизайн с RGB подсветкой. Память поддерживает платформы AMD и Intel. Прочный радиатор толщиной 2 мм, обеспечивает низкие температуры чипам. Автоматический разгон с помощью профиля Intel XMP 2.0.

Комплекты памяти на 32 Гб станут доступны с мая этого года, остальные модули уже доступны для заказа.