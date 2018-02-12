ADATA представляет HD710M Pro и HD710A Pro, два новых устройства в линейке Durable. HD710M Pro и HD710A Pro основаны на самых жестких конструкциях, но с лучшими характеристиками, чем когда-либо, обеспечивая защиту от пыли и влаги, превышающую стандарты IP68, а также ударопрочность военного класса.Трехслойная конструкция в стильном корпусеВоенные решения для хранения данных в серии Durable от ADATA - это идеальное сочетание надежности и творческого таланта, что привело к многочисленным наградам от таких организаций, как iF и Red Dot Award. HD710M Pro и HD710A Pro представляют собой эволюцию этих принципов; HD710M Pro применяет ту де расцветку камуфляжа, что и HD710M, давая атмосферу прочного боевого мастерства, в то время как HD710A Pro расширяет элегантные минималистические стили, например. HD710M Pro и HD710A Pro имеют защиту от воды и пыли, которые превышают стандарты IP68, что означает, что они невосприимчивы к посторонним частицам и влаге. Они могут даже выдержать погружение на 60 минут в 2 м воды.