ADATA представляет оперативную память серии ACE

ADATA представила новейшую серию модулей памяти ADATA ACE, а именно ADATA ACE 6400 DDR5 и ACE 3600 DDR4. В серию также входит выпущенный ограниченным тиражом модуль ACE 6500 DDR5 с уникальным дизайном. Все три модуля поддерживают технологию автоматического разгона Intel XMP.

Модули памяти серии ACE предлагают пользователям повышенную производительность, которая позволит им быть более продуктивными и творческими. ADATA ACE DDR4 3600 и DDR5 6400 поставляются в двойном комплекте емкостью 16 ГБ.

Модули памяти ACE прошли тщательную проверку и тестирование на надежность, совместимость и стабильность. Кроме того, ACE 6400 DDR5 оснащена микросхемой управления питанием, которая обеспечивает стабильное питание и экономит электроэнергию. Его микросхема также оснащена системой On-Die ECC, которая автоматически исправляет ошибки. Модули памяти серии ACE отличаются лаконичным и изысканным дизайном. Рисунок концентрических кругов придает им простой, но изысканный вид, который отличает их от других модулей памяти. Радиаторы изготовлены из высококачественного алюминия и обработаны по технологии наноимпринтинга, что придает им многомерный вид с различными теневыми эффектами в зависимости от угла обзора.

Для пользователей, которые ищут что-то более яркое и уникальное, ADATA также предлагает лимитированную серию ACE 6400 DDR5. Модуль отличается яркими цветами и ярким рисунком, которые представляют собой уникальную фирменную индивидуальность бренда ADATA. Он был разработан немецким дизайнером и иллюстратором Мистером Фредом. Всего будет доступно 520 модулей.