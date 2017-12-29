ADATA выпускает USB-флэш-накопители UV230 и UV330

2017-12-29, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ADATA UV330; [67]
ADATA выпустила USB-накопители UV230 и UV330, добавив к своим обширным портативным устройствам хранения данных. UV230 работает на USB 2.0 и предлагается до 64 Гбайт, в то время как UV330 работает намного быстрее USB 3.1 и имеет объем до 128 ГБ.
Эти два варианта имеют бесконтактную конструкцию, в которой разъем расширяется и убирается с помощью механизма быстрого скольжения. ADATA по-прежнему привержена своей глобальной лидерской роли USB Flash Drive и продолжит выпуск новых моделей по мере развития потребностей рынка.
Потребители хотят функциональность, стиль и простоту использования, а также доступность. Следовательно, ADATA обеспечивает: от UV230 начального уровня до значительно более быстрого UV330 и их многочисленных современников в каталоге ADATA. С 16GB UV230 до 128GB UV330.


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