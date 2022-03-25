ADATA выпустила промышленные модули памяти DDR5 RDIMM

Компания ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND и мобильных аксессуаров, сегодня выпустила новые модули памяти Registered DIMM (R-DIMM) DDR5 промышленного класса. Это завершает полный набор модулей DDR5 промышленного класса, включая модули U-DIMM, SO-DIMM, а теперь и R-DIMM, предназначенные для новейших процессоров Intel 12-го поколения и будущих платформ DDR5.

Модули памяти ADATA R-DIMM DDR5 промышленного класса подходят для широкого спектра приложений, включая транспортное оборудование 5G, AIoT, высокопроизводительные вычисления, серверы, центры обработки данных, граничные вычисления, сети, наблюдение и многое другое. Ожидается, что к 2026 году на долю памяти DDR5 будет приходиться 90% мирового рынка памяти, и память ADATA DDR5 готова удовлетворить растущий спрос на надежную память с высокой пропускной способностью. В промышленных модулях памяти ADATA R-DIMM DDR5 используются оригинальные микросхемы Samsung, а их емкость составляет 16 ГБ и 32 ГБ. DDR5 работает с удвоенной пропускной способностью по сравнению с DDR4, со скоростью передачи данных до 4800 МТ/с, а также работает при более низком напряжении 1,1 В для повышения энергоэффективности.

Модули памяти DDR5 промышленного класса ADATA оснащены встроенными микросхемами управления питанием (PMIC), которые улучшают управление питанием и обеспечивают более стабильное электропитание с детализацией для каждого модуля. ИС DDR5 также имеют ECC на кристалле, а каждый модуль оснащен датчиками температуры для обеспечения более высокой эксплуатационной надежности.