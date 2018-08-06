ADATA запускает USB-накопители UD230 и UD330

ADATA выпустила новые USB-накопители UD230 и UD330. Благодаря особенному дизайну, механизму защиты и большим отверстием для крепления к ремням и брелкам, они просты в использовании и хорошо подходят для людей ведущих активный образ жизни.UD230 работает на основе USB 2.0 и предлагает до 64 ГБ памяти, а UD330 работает на основе современного USB 3.1 и выпускается в объеме до 128 ГБ памяти. Обе модели изготовлены с использованием процесса Chip-On-Board (COB), который позволяет им быть более компактными по размеру и более устойчивыми к ударам, воде и пыли.