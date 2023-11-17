AMD Athlon 3000G получил новую упаковку

Вчера на просторах интернета появилась новость о том, что AMD якобы обновила процессор Athlon 3000G, выпущенный четыре года назад и основанный на технологическом процессе в 14 нм. Но на самом деле никакого обновления не произошло — производитель просто заменил устаревшую упаковку на нечто более новое, так как для многих пользователей старая упаковка выглядела не слишком привлекательной. Стоит напомнить, что данный процессор имеет конфигурацию на 2 ядра и 4 потока, основанную на архитектуре Zen первого поколения, так что, естественно, ожидать высокой производительности от этого процессора точно не стоит. С базовой частотой всего 3,5 ГГц и кэш-памятью 5 МБ, Athlon 3000G не кажется лучшим выбором для современного пользователя, но для офисного использования и решений HTPC чип всё ещё может быть полезен.

Он оснащен графическим процессором Radeon Vega 3 с 3 вычислительными блоками (192 ядрами), работающими на частоте 1100 МГц, так что это определённо то, что можно использовать в офисных компьютерах для работы с базовыми вещами. Кроме того, чип работает с материнскими платами AM4 начального уровня, так как имеет TDP 35 Вт. Но смена упаковки говорит нам ещё и о том, что на самом деле процессор пользуется спросом на рынке, ведь если компания сменила упаковку коробки, то его покупают и на складе процессоры не лежат слишком уж долго. Это очень интересный момент, потому что процессор такого уровня сейчас выглядит безумно слабым, но его при этом активно покупают.
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