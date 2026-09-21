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Представлен флагманских процессор MediaTek Dimensity CX C10 Max

MediaTek анонсировала чип MediaTek Dimensity CX C10 Max — первый представитель новой серии Dimensity Compute Experiences (CX). В качестве флагмана этой линейки он объединяет высокую производительность, расширенные возможности и отличную энергоэффективность, что делает его основой для создания премиальных ультрапортативных устройств Googlebook. Платформа построена на передовом 3-нм процессе TSMC и использует архитектуру All Big Core. В её состав входят восьмиядерный центральный процессор, одиннадцатиядерный графический ускоритель и нейропроцессор MediaTek восьмого поколения. Такая конфигурация обеспечивает высокую эффективность при решении задач многозадачности, запуске приложений, потреблении мультимедиа, работе с интеллектуальными помощниками и в других сценариях. За счёт продуманной архитектуры производители смогут выпускать более тонкие, лёгкие и безвентиляторные устройства с длительным временем работы от аккумулятора. Нейропроцессор MediaTek NPU 890 обеспечивает производительность до 55 TOPS, что позволит будущим устройствам Googlebook предлагать более качественный пользовательский опыт. Развивая позиции MediaTek в области ИИ — от периферийных вычислений до облачных сервисов — NPU 890 рассчитан на поддержку функций Gemini Intelligence, что даёт более быстрый отклик и дополнительные преимущества в плане приватности.

По словам Винса Ху, старшего вице-президента и генерального директора подразделения центров обработки данных и вычислительных систем MediaTek, «Dimensity CX C10 Max создан для следующего поколения интеллектуальных вычислений, объединяя флагманскую производительность и энергоэффективные вычисления для обеспечения отличного пользовательского опыта и впечатляющей автономности. Интеграция этих возможностей в Googlebook укрепляет наше лидерство в Android-вычислениях и продолжает долгосрочное сотрудничество с Google». Встроенный в Dimensity CX C10 Max процессор обработки изображений MediaTek Imagiq 1090 обеспечивает профессиональное качество камеры. Он поддерживает датчики разрешением до 32 Мп, а благодаря возможностям AI-ISP обеспечивает качественную запись HDR-видео, плавное масштабирование, кинематографичный видеоряд и устойчивую фокусировку. Всё это делает видеозвонки, прямые трансляции и создание контента более чёткими и увлекательными. Платформа также поддерживает Wi-Fi 7 со скоростью передачи данных до 7,3 Гбит/с, что гарантирует быструю и надёжную связь для стриминга, загрузок и видеоконференций даже в условиях перегруженных беспроводных сетей. Поддержка двухъядерного Bluetooth 6.0 обеспечивает эффективное подключение периферийных устройств и аудиогаджетов. Благодаря сочетанию высокопроизводительного процессора с большими ядрами, мощного графического ускорителя и ведущего в отрасли нейропроцессора MediaTek с ускоренным агентным ИИ, Dimensity CX C10 Max создан для самых требовательных задач и быстрой многозадачности, что позволяет достигать максимальной эффективности в работе.
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