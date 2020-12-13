AMD EPYC Milan 3-го поколения ожидаются в первом квартале 2021 года

В сети появилось описание процессоров AMD EPYC Milan 3-го поколения. Самым быстрым в линейки станет 64 ядерный 128 поточный AMD EPYC 7763. Тактовая частота процессора составит 2,45 ГГц с разгоном до 3,5 ГГц. TDP составит 280 Вт. Также есть еще EPYC 7713, они имеет ту же конфигурацию ядер, но с базовой частотой 2,0 ГГц и частотой в разгоне до 3,7 ГГц, TDP процессора составит 225 Вт.

В линейку AMD EPYC Milan 3 Gen также входит конфигурации с 32 ядерными и 24 ядерными процессорами. Подтвержденный процессор EPYC 7713 набрал в тесте Cinebench R23 87878 баллов в многоядерном и 1215 баллов в одноядерном тестах.

Компания нацелена выпустить AMD EPYC Milan 3 Gen в первом квартале 2021 года.