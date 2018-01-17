AMD Enmotus FuzeDrive для AMD Ryzen

AMD объединилась с высокотехнологичной корпоративной технологией хранения данных Enmotus для ускорения хранения данных владельцам настольных процессоров AMD Ryzen, а также кэш-память DRAM.Во-первых, это не бесплатно и будет стоить 20 баксов. В 2017 году AMD нарушила рынок процессоров с помощью настольных процессоров Ryzen ™, обеспечивая пользователям невероятную многопоточность. Но во многих отношениях платформы так же важны, как и процессоры, которые сидят на них. Если вы хотите изменить реальность производительности ПК, вам необходимо постоянно открывать другие узкие места, такие как память, ввод-вывод памяти. Именно поэтому мы предоставили бесплатное обновление NVMe RAID на платформе X399 (Threadripper) в октябре того же года, что позволило использовать самую большую полосу пропускания, когда-либо появляющуюся на платформе для настольных компьютеров.