AMD Epyc Rome слили в сеть

Крупным компаниям довольно трудно хранить информацию в секрете, так как есть очень много желающих слить данные и очень много каналов связи, через которые это реально сделать. Сейчас вот в сеть попали характеристики и даже цены новых процессоров AMD Epyc Rome, которые выглядят довольно привлекательно на фоне главного конкурента. Сейчас известно, что самый доступный процессор стоит 510 долларов и у него будет 8 вычислительных ядер, которые работают на довольно высокой тактовой частоте. Это не самый доступный вариант, но есть мнение, что в плане производительности будет все очень достойно и процессоры компании Intel проиграют за эту же сумму. Будем ждать официального анонса и там уже посмотрим по частотам и прочим деталям.