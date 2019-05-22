AMD Navi готова покорять рынок

На просторах интернета достаточно долго обсуждают видеокарты AMD Navi, которые вроде как должны представить в самое ближайшее время. Пока что информации о данном продукте нет, так что говорить о характеристиках было бы странно. Но, инсайдеры говорят о том, что видеокарты нового поколения будут крайне производительными и они будут в корне отличаться от того, что сейчас показывает компания. Если это правда и новинки будут действительно такими мощными, то можно смело говорить о возможной конкуренции с компанией NVIDIA, которая в последнее выдает странные решения и не может удивить потенциального покупателя. Так что мы надеемся на то, что новые видеокарты AMD будут действительно классными и производительными. Что скажете?