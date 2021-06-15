AMD Radeon 6900 XT LC на СЖО не так уж производительна

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания AMD планирует в обозримом будущем выпустить свою видеокарту флагманского уровня Radeon 6900 XT LC с жидкостной системой охлаждения. Многие инсайдеры заявили, что видеокарта с данной системой охлаждения будет более производительной и более тихой, чем классические варианты с вентиляторами и радиатором из алюминия. А сегодня в сеть просочились первые тесты, опубликованные журналистами, которые, видимо, нарушили эмбарго. Судя по их тестам, никакого безумного прироста производительности пользователь всё же не получит, так как исходя из теста в видеоиграх данная видеокарта обладает приростом производительности всего 5%. Учитывая, что это достаточно дорогой вариант с дорогой системы охлаждения, эффективности от использования жидкостной системы охлаждения просто нет.

Согласитесь, чтобы получить всего 5% прироста производительности от видеокарты, которая будет практически в 2 раза дороже классической, это очень мало. Естественно, мы пока что не получили никаких тестов шума, который издается данной видеокартой в процессе работы, Но даже если это видеокарта будет работать очень тихо, переплачивать за 5% производительности в играх явно не стоит. Будем надеяться, что в обозримом будущем производители будут использовать мощность систем жидкостного охлаждения на полную, чтобы предоставлять потенциальным покупателям флагманских моделей больше кадров в секунду, чем системы на вентиляторах.