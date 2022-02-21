AMD Radeon RDNA2 680M iGPU превосходит дискретный GPU NVIDIA MX450

Недавно анонсированные мобильные процессоры AMD Ryzen серии 6000 Zen 3+ отличаются значительным улучшением графики благодаря поддержке до 12 вычислительных блоков RDNA2. Эти новые графические процессоры недавно были протестированы и сравнены инженером, работающим в Lenovo в Китае. Radeon 680M и Radeon 660M имеют 12 и 6 вычислительных блоков RDNA2 соответственно и были сравнены с NVIDIA MX450 и Intel Iris Xe Graphics G7. Radeon 680M представляет собой улучшение производительности на 85% по сравнению с Radeon RX Vega 8 и на 24% быстрее, чем дискретный мобильный графический процессор NVIDIA MX450 в 3DMark. Это преимущество сужается в реальных тестах, где 680M всего на 1,1% быстрее, чем MX450, а 660M медленнее на 37%.

Radeon 660M среднего класса по-прежнему значительно быстрее, чем Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU), установленный в i7-12700H, опережая его на 9% в играх с разрешением 1080P.

В обзоре также рассматривается эффективность энергопотребления для Radeon 660M и 680M, показывая, что в их конфигурациях с максимальной мощностью производительность увеличивается на 10% для 660M и на 42% для 680M. Radeon 680M отстает от NVIDIA GTX 1650 Max-Q, которая опережает 25%. Мобильная серия Ryzen 6000 будет доступна в ноутбуках со следующего месяца.