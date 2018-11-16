AMD Radeon RX 590 официально анонсирована

Длительное время в сети обсуждали релиз видеокарты AMD Radeon RX 590, которая должна была уделать средний класс. Собственно, не должна была, а уделала — сегодня состоялся официальный анонс продукта. Рекомендованная стоимость составляет всего 279 долларов, это предельно дешево для продукта такого уровня. Вероятно, модель будет конкурировать с GTX 1060, которая сейчас пользуется неимоверной популярностью. В сети уже есть масса тестов новой видеокарты, которые может и не вызывают восхищения, но не будем забывать, что это средний класс. До флагманского уровня данной видеокарте очень далеко, она призвана помочь тем, кто хочет больше мощности за адекватные деньги, но не хочет приобретать варианты от NVIDIA. Будем ждать официальную стоимость продукта для территории России.