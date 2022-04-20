AMD Radeon RX 6400 запущен по цене 159 долларов…

AMD задействовала 12 из 16 вычислительных блоков RDNA2 на кремнии, в результате чего получилось 768 потоковых процессоров, 48 TMU, 12 Ray Accelerators и 32 ROP. Конфигурация памяти аналогична RX 6500 XT, с 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битную шину памяти. Это та же память с рейтингом 16 Гбит/с, что означает пропускную способность 128 ГБ/с. Также имеется 16 МБ кэш-памяти Infinity. Тактовые частоты движка установлены на 2039 МГц и 2321 МГц. С заданными характеристиками RX 6400 имеет типичную графическую мощность (TGP) всего 53 Вт, поэтому карты могут обходиться без дополнительных разъемов питания.