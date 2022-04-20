AMD Radeon RX 6400 запущен по цене 159 долларов

AMD официально представила видеокарту Radeon RX 6400 начального уровня. При рекомендованной производителем розничной цене 159 долларов это самая доступная видеокарта из серии Radeon RX 6000. Он основан на той же графической архитектуре RDNA2, что и остальная часть линейки RX 6000, и на самом маленьком кристалле из всех, «Navi 23». Этот чип построен на основе процесса изготовления кремния TSMC N6 (6 нм).

AMD задействовала 12 из 16 вычислительных блоков RDNA2 на кремнии, в результате чего получилось 768 потоковых процессоров, 48 TMU, 12 Ray Accelerators и 32 ROP. Конфигурация памяти аналогична RX 6500 XT, с 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битную шину памяти. Это та же память с рейтингом 16 Гбит/с, что означает пропускную способность 128 ГБ/с. Также имеется 16 МБ кэш-памяти Infinity. Тактовые частоты движка установлены на 2039 МГц и 2321 МГц. С заданными характеристиками RX 6400 имеет типичную графическую мощность (TGP) всего 53 Вт, поэтому карты могут обходиться без дополнительных разъемов питания.
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