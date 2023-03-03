AMD Radeon RX 7900 XT официально стоит 799 долларов

Некоторое время назад компания AMD официально представила свою новую флагманскую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT, которая должна была конкурировать с предтоповыми видеокартами компании NVIDIA в плане производительности и цены. К сожалению, на деле оказалось, что производитель конкурировать с линейкой RTX 40 не может, потому что NVIDIA реализовала технологию апскейлинга DLSS 3, которая просто отлично справляется с повышением производительности в видеоиграх. Соответственно, сегодня появилась информация от американских ритейлеров, что у них видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT теперь продаются по цене в 799 долларов, то есть за те же деньги, что и видеокарта RTX 4070 Ti. Правда, в этом тоже есть определённая тонкость, которую стоит учитывать.

Например, нужно понимать, что RTX 4070 Ti на самом деле купить за 799 долларов не выйдет при всём желании — минимальные цены начинаются с 950 долларов, но видеокарты топового уровня с хорошим охлаждением вовсе продаются за 1000 долларов и выше. В этом разрезе видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT вполне может конкурировать с топовыми решениями оппонента, потому что она действительно продаётся за 799 долларов, что позволяет за вполне адекватные деньги получить качественное решение и играть в современные видеоигры. Проблема только в том, что AMD Radeon RX 7900 XT на голову хуже конкурента, потребляет массу энергии и при этом перегревается, так что стоит ли экономить и покупать именно её — вопрос, конечно, интересный.