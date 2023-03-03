AMD Radeon RX 7900 XT официально стоит 799 долларов

Некоторое время назад компания AMD официально представила свою новую флагманскую видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT, которая должна была конкурировать с предтоповыми видеокартами компании NVIDIA в плане производительности и цены. К сожалению, на деле оказалось, что производитель конкурировать с линейкой RTX 40 не может, потому что NVIDIA реализовала технологию апскейлинга DLSS 3, которая просто отлично справляется с повышением производительности в видеоиграх. Соответственно, сегодня появилась информация от американских ритейлеров, что у них видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT теперь продаются по цене в 799 долларов, то есть за те же деньги, что и видеокарта RTX 4070 Ti. Правда, в этом тоже есть определённая тонкость, которую стоит учитывать.

Например, нужно понимать, что RTX 4070 Ti на самом деле купить за 799 долларов не выйдет при всём желании — минимальные цены начинаются с 950 долларов, но видеокарты топового уровня с хорошим охлаждением вовсе продаются за 1000 долларов и выше. В этом разрезе видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT вполне может конкурировать с топовыми решениями оппонента, потому что она действительно продаётся за 799 долларов, что позволяет за вполне адекватные деньги получить качественное решение и играть в современные видеоигры. Проблема только в том, что AMD Radeon RX 7900 XT на голову хуже конкурента, потребляет массу энергии и при этом перегревается, так что стоит ли экономить и покупать именно её — вопрос, конечно, интересный.
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED40800…
Несмотря на то, что вокруг новых видеокарт от NVIDIA возник негативный новостной фон, связанный с исполне…
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti продают за 1400 долларов…
Некоторое время назад нам поступила информация о том, что компания NVIDIA планирует поставить на рынок бо…
NVIDIA готовит более мощную RTX 3060…
Буквально с момента анонса новой линейки видеокарт RTX 40 инсайдеры пытались получить хоть какую-то инфор…
Китайская видеокарта MTT S80 непригодна для игр…
Некоторое время назад на просторах интернета появились слухи о том, что компания из Китая планирует отпра…
NVIDIA представила видеокарту RTX 6000…
Большинство пользователей считает, что компания NVIDIA зарабатывает основную прибыль на продаже игровых в…
Acer представила видеокарту Intel Arc A770 Predator BiForst…
Некоторое время назад мы писали о том, что компания Acer решила выйти на рынок компьютерных комплектующих…
Acer готовит к релизу стильную видеокарту AMD Radeon RX 7900…
Несколько месяцев назад появилась информация о том, что компания Acer, которая ранее специализировалась н…
Gigabyte готовит сразу три модели GeForce RTX 4070…
Буквально час назад инсайдеры поделились весьма интересной информацией относительно того, что компания NV…
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor