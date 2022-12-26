AMD Radeon RX 7900 XT продаётся дешевле рекомендованной цены…

Причина, вероятно, в довольно низком спросе на новые видеокарты — компания предоставила пользователям достойную цену, но производительность у новинок вроде AMD Radeon RX 7900 XT не такая уж высокая. На порядок ниже того, что предоставляет флагман конкурента. При этом у видеокарт красной компании потребление энергии просто безумное, что вынуждает пользователя покупать очень дорогой блок питания и при этом всё равно переживать о состоянии системы. Из-за этого пользователи не горят желанием покупать видеокарту нового поколения от AMD, а значит, продавцы на местах снижают цену ниже рекомендованной (в том числе под видом скидок), дабы хоть как-то продавать свои видеокарты со складов. Очень необычная ситуация, согласитесь.