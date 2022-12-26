AMD Radeon RX 7900 XT продаётся дешевле рекомендованной цены

В последнее время на рынке видеокарт сложилась достаточно странная мода — производители видеокарт, например, представляют свои новинки с одной рекомендованной стоимостью, а в продажу отправляются модели с совершенно другой ценой. Стоит лишь посмотреть на NVIDIA, которая обещала продавать RTX 4090 за 1600 долларов, а сейчас модель смело продаётся за 2000 долларов и выше. Безусловно, это немного огорчает потенциальных покупателей, но в случае с AMD ситуация немного другая — хотя компания назвала рекомендованную стоимость своих новых видеокарт на довольно адекватном уровне, продаются в конечном итоге они по цене на 5% ниже. Это феноменальная ситуация, потому что абсолютно всегда реальная цена была выше рекомендованной.

Причина, вероятно, в довольно низком спросе на новые видеокарты — компания предоставила пользователям достойную цену, но производительность у новинок вроде AMD Radeon RX 7900 XT не такая уж высокая. На порядок ниже того, что предоставляет флагман конкурента. При этом у видеокарт красной компании потребление энергии просто безумное, что вынуждает пользователя покупать очень дорогой блок питания и при этом всё равно переживать о состоянии системы. Из-за этого пользователи не горят желанием покупать видеокарту нового поколения от AMD, а значит, продавцы на местах снижают цену ниже рекомендованной (в том числе под видом скидок), дабы хоть как-то продавать свои видеокарты со складов. Очень необычная ситуация, согласитесь.
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