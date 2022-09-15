AMD Radeon RX 7900 XT слили в сеть до релиза

На текущий момент до презентации компании NVIDIA с новыми видеокартами осталось меньше недели, так что все слухи, естественно, крутятся вокруг неё, но на самом деле появляется информация и про видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT, которая, видимо, в ближайшем будущем должна быть представлена аудитории. Стоит сразу отметить, что всё это носит характер слухов, а не официальных данных, так что к моменту релиза есть огромный шанс, что всё изменится. Но на текущий момент инсайдеры заявляют, что у этой видеокарты будет 24 ГБ встроенной видеопамяти, то есть это будет прямой конкурент видеокарте RTX 4090 и RTX 4090 Ti. И хотя пока что говорить об этом трудно, но если AMD сделает цену на AMD Radeon RX 7900 XT ниже конкурента, то есть все шансы быстро завоевать потенциальных покупателей.

Но есть и довольно грустная новость — инсайдеры заявляют, что на инженерном образце видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT замечено три 8-пиновых коннектора. Это значит, что видеокарта будет потреблять безумные объёмы энергии, а значит, для владения такой видеокартой нужно иметь как минимум блок питания на 1000 Вт. И то, это лишь для базовой версии видеокарты, тогда как при необходимости разгона может понадобиться и больше. И в странах, где цены на электричество достаточно высокие, это на самом деле огромная проблема, так как видеокарта в составе компьютера будет потреблять больше сварочного аппарата. Только вот сварочный аппарат работает пару часов, а играть вы можете пять-десять часов к ряду каждый день.
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