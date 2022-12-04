AMD Radeon RX 7900 XTX продают за 1600 долларов

Изначально в ходе официальной презентации представители компании AMD официально заявили о том, что их видеокарты будут достаточно доступными и пользователи получат возможность купить флагманскую видеокарту дешевле тысячи долларов (цена была 999 долларов), но теперь пришло время продаж. И оказалось, что на самом деле продавать видеокарты ниже тысячи долларов компания просто не может, так как AMD Radeon RX 7900 XTX сейчас у ритейлеров в нереференсном исполнении стоит 1600 долларов и выше. Понятное дело, что речь идёт про видеокарты компаний-партнёров, но, с другой стороны, оригинальные видеокарты от самого производителя в сети просто не найдёшь, их как будто просто нет в продаже. Соответственно, пользователи могут купить флагман только от сторонних производителей.

Стоит ли видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX 1600 долларов? Безусловно, нет. Даже если учитывать, что у NVIDIA есть RTX 4080, которая стоит столько же, но при этом предоставляет более высокую производительность и поддержку DLSS 3, эта видеокарта точно не стоит таких денег. Мы бы поняли цену в 1100 долларов, например, но такой рост стоимости объяснить тяжело и понять тоже. Возможно, потом цены нормализуются и пользователь получит необходимые ему преимущества, но пока что видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX выглядит не шибко привлекательно, особенно если учитывать, что на рынке есть тьма конкурентов с приличной производительностью за половину от этой стоимости. А цена на самом деле важна.