AMD Radeon RX 7900 XTX выпустили с дефектом испарительной камеры

Сразу после начала продаж видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX в сети появились жалобы пользователей на то, что модель перегревается и начинает троттлить, то есть терять производительность, дабы сбросить температуру до разумного значения. Из-за этого тысячи геймеров не могли получить обещанную производительность, так как видеокарта работала на предельных частотах лишь полчаса, если не меньше. И теперь AMD официально подтвердила, что проблема есть, но она, как и ожидалось, не софтверная, а аппаратная. Если говорить проще — решить проблему можно только заменой видеокарты на новую без дефекта, так что выпустить патч и исправить ситуацию удалённо не выйдет при всём желании. Это очень плохо, потому что теперь многим геймерам придётся сдавать видеокарты производителю.

При этом в AMD до конца не уверены, в чём же заключается проблема — вероятно, всё дело в испарительной камере, которая не справляется с поставленной задачей, но сейчас ничего точно об этом сказать нельзя. Вероятно, компания проведёт ряз испытаний и найдёт проблему, но возникает вопрос о том, как производитель тестировал видеокарту до полноценного релиза, если он не заметил проблему, а покупатели обратили на неё внимание в первые же дни? И это при учёте того, что AMD планировала выйти на рынок и занять внушительную долю, но на деле оказалось, что у конкурентов решения более надёжные, они работают исправно и за свои деньги дают именно ту производительность, которую производитель обещает.