AMD Radeon RX 7900 XTX заметно слабее RTX 4080

Инсайдеры, которым удалось заполучить видеокарту в свои руки, протестировали AMD Radeon RX 7900 XTX и оказалось, что она примерно на 10% слабее RTX 4080 в стоковом состоянии, то есть без разгона и прочих хитростей. Соответственно, флагман AMD заметно слабее флагмана NVIDIA — именно из-за этого эти видеокарты никто и не сравнивал. И единственный шанс AMD урвать свой кусок рынка заключается в низкой стоимости — пока RTX 4080 продают за какие-то безумные 1500 долларов, AMD Radeon RX 7900 XTX должна продаваться за 1000 долларов. Конечно, на деле она будет стоить около 1200 долларов, но это всё равно заметно дешевле. И с такой ценой продукт вполне имеет право на жизнь, так как пользователи получают лучшее соотношение цены к производительности.