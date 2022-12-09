AMD Radeon RX 7900 XTX заметно слабее RTX 4080

Ещё на презентации видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX мы заметили странную вещь — производитель не сравнил свою флагманскую видеокарту с флагманом оппонента. Безусловно, все понимают, что RTX 4090 находится на каком-то безумном уровне производительности, с которым AMD тягаться не может, но есть же RTX 4080, которая должна быть потенциальным конкурентом новой линейки красной команды. Но сравнения с этой видеокартой тоже не было — компания просто показала характеристики AMD Radeon RX 7900 XTX и объяснила, что она мощная, в играх показывает внушительную частоту кадров, да и всё на этом. Сегодня в сети появились первые тесты данной видеокарты и нам стало понятно, почему производитель не сравнивал новинку с RTX 4080 — она банально слабее.

Инсайдеры, которым удалось заполучить видеокарту в свои руки, протестировали AMD Radeon RX 7900 XTX и оказалось, что она примерно на 10% слабее RTX 4080 в стоковом состоянии, то есть без разгона и прочих хитростей. Соответственно, флагман AMD заметно слабее флагмана NVIDIA — именно из-за этого эти видеокарты никто и не сравнивал. И единственный шанс AMD урвать свой кусок рынка заключается в низкой стоимости — пока RTX 4080 продают за какие-то безумные 1500 долларов, AMD Radeon RX 7900 XTX должна продаваться за 1000 долларов. Конечно, на деле она будет стоить около 1200 долларов, но это всё равно заметно дешевле. И с такой ценой продукт вполне имеет право на жизнь, так как пользователи получают лучшее соотношение цены к производительности.
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