AMD Radeon RX 7900 на релизе будет в дефиците

Некоторое время назад компания AMD официально представила свои видеокарты нового поколения, которые потенциально могут быть действительно прорывом на рынке. Дело в том, что команда красных решила не повышать цены на свои видеокарты — топовая модель стоит всего 900 долларов, что крайне выгодно на фоне предложения конкурентов. Соответственно, пользователь получает приличную производительность за адекватные деньги и может с комфортом играть в любые современные видеоигры. Но теперь оказалось, что не все производители готовы выпускать видеокарты Radeon RX 7900, что на самом деле довольно странно. К моменту старта официальных продаж только пару крупных компаний-партнёров будут готовы к запуску своих собственных видеокарт данной линейки.

Инсайдеры считают, что причин может быть две. Первая заключается в том, что компании-партнёры заключили соглашение с NVIDIA на производство видеокарт нового поколения на достаточно выгодных условиях, так что сейчас они сосредоточены на этом направлении и распределять ресурсы просто не желают. Другая причины заключается в том, что в целом рынок видеокарт в последнее время сильно упал, так как пользователи удовлетворили свои запросы на приобретение видеокарт и теперь спокойно играют в игры. Смысла выпускать множество видеокарт по линейке Radeon RX 7900 просто нет, так что некоторые производители просто отказались от этой идеи. Так что если вы мечтали о мощной видеокарте красной команды, то выбор будет небольшой.
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