AMD Radeon RX 7900 продаётся лучше NVIDIA RTX 4080

Вероятно, если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что у NVIDIA безусловное преимущество за счёт своих технологий, производительности и огромной аудитории фанатов. Теперь же оказалось, что эта ситуация должна измениться в ближайшем будущем, так как у AMD тоже дела пошли заметно лучше — производитель выпустил линейку видеокарт AMD Radeon RX 7900 и оказалось, что пользователи вполне готовы эту видеокарту покупать. Это очень приятный момент для производителя, ведь сейчас у него есть отличная возможность заполучить действительно большую часть аудитории компании-конкурента, которая почему-то выставила на свои видеокарты слишком высокую цену. В современных реалиях это может сыграть с NVIDIA очень злую шутку, особенно перед релизом новых видеокарт.

Дело в том, что инсайдеры уверяют, что продажи видеокарт серии AMD Radeon RX 7900 не уступают, а в некоторых регионах и превосходят продажи новой линейки видеокарт NVIDIA. Правда, стоит сразу уточнить, что речь идёт про видеокарты RTX 4080, а не про флагманскую модель, так как на самом деле AMD Radeon RX 7900 конкурирует именно с RTX 4080. И если ситуация будет развиваться так же, то у AMD появится возможность завоевать половину от рынка нового поколения видеокарт, что сделает их продукцию более востребованной среди разработчиков. Будем надеяться, что это произойдёт, так как в конечном итоге от конкуренции двух гигантов пользователь выигрывает больше всего, получая более вкусные цены.
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