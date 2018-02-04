AMD Raven Ridge: первые тесты для Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G

По слухам, AMD Raven Ridge будет установлен на процессорах Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G APU до 12 февраля. Тем не менее, в Азии первые образцы были опубликованы и проведены их тесты.Первые опубликованные снимки в которых видно, что две модели поставляются в обновленной упаковке, а также с интегрированным графическим модулем Vega.Технические данные новых ВСУ уже подтверждены AMD. Модели Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G станут первыми процессорами / APU, получившим официальную поддержку DDR4-2933 в двухканальном режиме. Память является элементарной ссылкой для APU AMD, чтобы получить максимальную производительность.AMD Ryzen 3 2200G с графикой Radeon Vega 8.AMD Ryzen 5 2400G с графикой Radeon Vega 11.Ожидается, что Ryzen 3 2200G будет оценен (MSRP) в USD 99,99 и Ryzen 5 2400G по цене $ 169.99