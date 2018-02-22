AMD Ryzen 2600 не порадовал пользователей

Первые результаты тестов процессора AMD Ryzen 2600 не понравились пользователям. Те заявили, что прогресса по сравнению с предыдущим поколением вообще нет - у процессора подняли частоту на 200 Гц, за счет этого получили прирост в производительности в 10%, но разве этого мы ждали? Фанаты производителя говорят, что хотели увидеть что-то еще более крутое и мощное, а нам просто показали 1600-ю модель с разгоном с завода. Не сказать, что это прямо шикарная новость, но если у вас еще не компьютера или вы только планируете его собирать, то стоит эту модель подождать - она будет по адекватной стоимости и прирост производительности все же имеется, пусть и смешной. Думаю, для нового компьютера это наиболее интересное решение на данный момент, производительность и правда шикарная, особенно для рабочих задач.