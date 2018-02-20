AMD Ryzen 2600 результаты в Benchmark

Как все уже знают, AMD выпустит Ryzen 2000 или просто говоря Zen + в апреле. В январе уже появился Ryzen 5 2600 в базе данных SiSoft Sandra. В записи говориться о процессоре под названием «Ryzen 5 2600», который, очевидно, Zen +, представленная модель представляет собой шестиядерный двенадцатипоточный процессор.Вы уже можете найти почти все данные о этом процессоре, начинает с частоты 3,4 ГГц и турбобустом до 3,8 ГГц. Новые данные были замечены в GeekBench и, похоже, он очень интересен, поскольку он показывает, что Zen+, показывает результат в синг-режиме 4269 баллов, а многоядерном режиме 20102 баллов. Это приблизительно на 10% больше чем модель прошлого поколения.