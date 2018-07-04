AMD Ryzen 3 2300X результат в бенчмарках

На китайском форуме Chiphell были показаны результаты тестов Ryzen 3 2300X . Похоже, в ближайшее время выпустят новые четырехядерные процессоры, вероятно всего они будут работать на чипсете B450.Кроме как Ryzen 3 2300X мы также ожидаем, что будет выпущен Ryzen 5 2500X, так как оба уже были замечены в сети. Также по резултатам Geekbench в прошлом месяце, было замечено, что частота нового процессора была увеличена до 4 ГГц.