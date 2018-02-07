AMD Ryzen 5 2400G доступен для предварительного заказа за 166 евро

AMD Ryzen 5 2400G сам по себе не является секретом, и перед выходом на рынок Radeon Vega APU полностью объявила о себе и должна нанести удар по рынку уже к следующей неделе. А так же, процессор уже появился для предзаказа в чешской республике, с ценой и характеристиками.APU указан как AMD RYZEN 5 2400G (4core / 8T, 3,9GHz, 6MB L3 кеш, гнездо AM4, 65W), RX VEGA графика, Wraith Stealth. Как вы все знаете, APU сможет увеличить частоту до 3,9 ГГц и получить довольно высокие базовые частоты. «2400G имеет встроенный графический процессор, основанный на архитектуре Vega с 11 шейдерными кластерами, предлагающий 704 процессоров шейдеров.