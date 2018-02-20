AMD Ryzen 5 2400G тестируется по температурам

AMD на этой неделе запустила серию APU Ryzen 2000G. APU имеют термическую пасту между кристаллом и теплоотводом, противоположным пайке.

Оверклокер der8auer взял на себя задачу протестировать Ryzen 5 2400G и скальпировать его. Затем он заменил термопасту, испытав процессор до и после скальпрования.

Как только он успешно скальпировал APU, он не пошел на прямое охлаждение, вместо этого он применил соединения Grizzly Kryonaut + Conductonaut, разместил обратно APU и heatspreader и продолжил свои тестовые прогоны. На приведенных ниже графиках показаны температурные коэффициенты на часах с запасом и при разгоне до 3975 МГц. Дальнейший разгон при одном и том же напряжении был только стабильным до 4000 МГц, на 25 МГц быстрее, но ничего значительного.

В конце он приходит к выводу, что жидкий металл может быть полезным для систем HTPC, которые извлекают выгоду из небольшого воздушного охлаждения в более компактном корпусе.