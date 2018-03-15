AMD Ryzen 5 2600X, и Ryzen 7 2700X были замечены в GeekBench

Ранее на одном из каналов на YouTube, были опубликованы скриншоты Ryzen 7 2700X в базе данных 3DMark. Сегодня мы можем сообщить, что как Ryzen 5 2600X, так и Ryzen 7 2700X были замечены в GeekBench.На скриншоте видны почти все данные, все что нужно знать и ожидать от обновления 12nm Zen +. Итак, давайте сделаем все просто и понятно и сравним 2700X по направлению к 1700X. При увеличении базовых частот вы должны увидеть лучшую производительность одного ядра и в сочетании с Turbo до 4350 МГц, все выглядит довольно хорошо.