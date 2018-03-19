AMD Ryzen 5 2600X стоит 249 евро

Стоимость процессора AMD Ryzen 5 2600X составляет 249 евро и поступит он в продажу в середине апреля. Пока что это слухи, но вполне реальные — производитель уже говорил о готовности выпустить новое поколение процессоров в свет. Можно ли считать новинку хорошим выбором? Довольно спорный вопрос, ведь процессоры сильно греются и требуют усиленной системы охлаждения. При этом, стоимость модели сопоставима с Intel, которые при аналогичных характеристиках и стоимости греются гораздо меньше. Да, там разница в цене в пару долларов, это не считается. Пока AMD Ryzen 5 2600X греется как печка, у Intel не будет существенных проблем с продажами, ведь пользователи спокойно выбирают надежный вариант, вместо новинки с непонятной производительностью и требованиями к охлаждению. Будем смотреть, что получится в итоге.