AMD Ryzen 5 7600X3D теперь продают за пределами Китая

Вчера в сети (и, что самое главное, в продаже) засветился первый 6-ядерный и 12-поточный процессор на архитектуре Zen 4 с кэш-памятью X3D, которая положительно сказывается на общей производительности ПК в играх. Речь идёт о Ryzen 5 7600X3D — ранее его можно было приобрести лишь в отдельных регионах и у ограниченного числа ритейлеров. Уже через месяц после запуска процессор появился в продаже у некоторых британских магазинов и даже в Китае, а теперь процессор, видимо, отправился в продажу и за пределами данных стран. Например, вчера Ryzen 5 7600X3D появился в США в торговой сети Amazon — пока новый листинг с пятью оценками и одним отзывом.

Стоит напомнить, что данный процессор был выпущен в мае 2024 года как альтернатива более дорогому Ryzen 7 7800X3D с ценой на 150 долларов ниже. При этом 7800X3D сейчас можно найти за 350–370 долларов, а 7600X3D почти год сохраняет свой MSRP. Он демонстрирует отличную игровую производительность и имеет теплопакет всего 65 Вт, что делает его одним из самых быстрых и энергоэффективных игровых процессоров на данный момент. Теперь пользователи ждут более доступный вариант — Ryzen 5 7500X3D, официально представленный в прошлом месяце по цене 269 долларов. Он также 6-ядерный и 12-поточный, но с более низкими тактовыми частотами, чем у 7600X3D. И учитывая, что это теперь точно не эксклюзив китайского рынка, можно ожидать, что в будущем мощные сборки ПК станут более интересными и продвинутыми за вполне разумные деньги.
Процессоры Intel получат много кэша bLLC…
Компания Intel, судя по свежим утечкам, готовит минимум четыре настольных процессора Nova Lake-S с увелич…
AMD не боится союза NVIDIA и Intel…
Соглашение между Intel и NVIDIA стало громким событием не только в индустриальном, но и в потребительском…
Valve объяснила основное преимущество Steam Machine…
Valve уверена, что новый ПК Steam Machine сможет добиться успеха там, где первые модели провалились, и, п…
Китайская Zhaoxin представила мощный процессор KH-50000…
Компания Zhaoxin официально представила серверные процессоры KH-50000, рассчитанные на китайский рынок и …
Чипы AMD оказались пригодны для квантовых вычислений…
Компания IBM объявила о значительном прорыве в области универсальных квантовых вычислений — стандартные ч…
Samsung изготовила пробную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5…
Недавний анонс процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 касался версии, произведённой по 3-нм техпроц…
AMD нечаянно представила Ryzen 7 9850X3D…
Ещё в прошлом месяце появилась информация, что компания готовит обновление линейки Ryzen 9000X3D, куда до…
Intel представит новые процессоры 5 января…
Intel официально объявила, что представит линейку процессоров Panther Lake в первую неделю января — презе…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor