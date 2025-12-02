AMD Ryzen 5 7600X3D теперь продают за пределами Китая

Стоит напомнить, что данный процессор был выпущен в мае 2024 года как альтернатива более дорогому Ryzen 7 7800X3D с ценой на 150 долларов ниже. При этом 7800X3D сейчас можно найти за 350–370 долларов, а 7600X3D почти год сохраняет свой MSRP. Он демонстрирует отличную игровую производительность и имеет теплопакет всего 65 Вт, что делает его одним из самых быстрых и энергоэффективных игровых процессоров на данный момент. Теперь пользователи ждут более доступный вариант — Ryzen 5 7500X3D, официально представленный в прошлом месяце по цене 269 долларов. Он также 6-ядерный и 12-поточный, но с более низкими тактовыми частотами, чем у 7600X3D. И учитывая, что это теперь точно не эксклюзив китайского рынка, можно ожидать, что в будущем мощные сборки ПК станут более интересными и продвинутыми за вполне разумные деньги.