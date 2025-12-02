AMD Ryzen 5 7600X3D теперь продают за пределами Китая

Вчера в сети (и, что самое главное, в продаже) засветился первый 6-ядерный и 12-поточный процессор на архитектуре Zen 4 с кэш-памятью X3D, которая положительно сказывается на общей производительности ПК в играх. Речь идёт о Ryzen 5 7600X3D — ранее его можно было приобрести лишь в отдельных регионах и у ограниченного числа ритейлеров. Уже через месяц после запуска процессор появился в продаже у некоторых британских магазинов и даже в Китае, а теперь процессор, видимо, отправился в продажу и за пределами данных стран. Например, вчера Ryzen 5 7600X3D появился в США в торговой сети Amazon — пока новый листинг с пятью оценками и одним отзывом.

Стоит напомнить, что данный процессор был выпущен в мае 2024 года как альтернатива более дорогому Ryzen 7 7800X3D с ценой на 150 долларов ниже. При этом 7800X3D сейчас можно найти за 350–370 долларов, а 7600X3D почти год сохраняет свой MSRP. Он демонстрирует отличную игровую производительность и имеет теплопакет всего 65 Вт, что делает его одним из самых быстрых и энергоэффективных игровых процессоров на данный момент. Теперь пользователи ждут более доступный вариант — Ryzen 5 7500X3D, официально представленный в прошлом месяце по цене 269 долларов. Он также 6-ядерный и 12-поточный, но с более низкими тактовыми частотами, чем у 7600X3D. И учитывая, что это теперь точно не эксклюзив китайского рынка, можно ожидать, что в будущем мощные сборки ПК станут более интересными и продвинутыми за вполне разумные деньги.