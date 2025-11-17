Valve объяснила основное преимущество Steam Machine

Valve уверена, что новый ПК Steam Machine сможет добиться успеха там, где первые модели провалились, и, по словам двух старших инженеров компании, причина проста — программная часть наконец догнала железо, а игровой каталог стал куда шире. В беседе с Rock Paper Shotgun Язан Альдегайят отметил, что одна из причин провала оригинальных Steam Machine заключалась в том, что для них просто не было софта — крайне мало игр работало под SteamOS, основанной на Linux, и лишь единичные проекты запускались более-менее стабильно через инструменты совместимости вроде Wine. «Мы усвоили уроки первых Steam Machine — нужно было облегчить жизнь разработчикам, — говорит Альдегайят. — Теперь у нас есть Proton — по сути, это слой совместимости, позволяющий Windows-играм работать на Linux».

Пьер-Луп Гриффе согласился с этим, подчеркнув, что именно маленький игровой каталог стал главным фактором провала старых устройств. Многие сильные стороны новой Steam Machine, включая простоту использования, которая ближе к консоли, чем к ПК, на самом деле были и раньше. Но поскольку система почти не получила распространения, разработчикам просто не было смысла выпускать Linux-версии своих игр. Объём работы, проделанный над Proton после выхода Steam Deck, теперь гарантирует, что новая Steam Machine стартует с большим каталогом игр. И для геймеров это тоже, безусловно, очень важный бонус, так как они понимают, что новый ПК будет поддерживать большинство уже купленных ими игр.
