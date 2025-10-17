ASUS выпустила первый ROG NUC на базе AMD-чипа

В начале этого месяца ASUS официально объявила о завершении сделки с Intel, согласно которой получила права на производство и продвижение мини-ПК серии NUC (Next Unit of Computing). По условиям соглашения, компания должна была выпускать только системы с процессорами Intel 10-го–13-го поколений и их последующими версиями. Однако неожиданно ASUS представила первый в истории NUC с процессором AMD, что стало довольно смелым шагом, учитывая «интеловское» происхождение линейки. Модель под названием ROG NUC 9 оснащена мобильным флагманом AMD — Ryzen 9 9955HX3D, построенным на архитектуре Zen 5.

Процессор включает 16 ядер и 32 потока, а также 128 мегабайт кэша L3, что обеспечивает выдающуюся игровую производительность. В паре с ним установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 (ноутбучная версия) — единственный графический вариант для этой модели. Для сравнения, версии NUC на базе Intel предлагают больше конфигураций с GPU — вплоть до RTX 5080. Также ROG NUC 9 получил 32 гигабайта оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МТ/сек, что немного медленнее, чем у аналогов на Intel (6400 МТ/сек). Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 — один стандарта Gen 4 и один Gen 5. В базовой комплектации установлено 1 терабайт памяти, но пользователи могут расширить и объём ОЗУ, и хранилище, что делает компьютер более или менее кастомизируемым. Отличные новости для тех, кто очень хотел мощный игровой компьютер в компактном исполнении — новинка выглядит круто.