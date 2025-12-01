AMD нечаянно представила Ryzen 7 9850X3D

Ещё в прошлом месяце появилась информация, что компания готовит обновление линейки Ryzen 9000X3D, куда должны войти две модели с дополнительным кэшем, Ryzen 9 9950X3D2 и Ryzen 7 9850X3D. И теперь одна из них засветилась на официальном сайте AMD — пользователь Olrak29 заметил, что процессор Ryzen 7 9850X3D появился на странице поддержки, хотя никакого анонса пока не было, так что это фактически утечка от самой AMD. Характеристики на сайте пока не указаны, но уже известно достаточно. Ryzen 7 9850X3D — это 8-ядерный 16-поточный процессор с теплопакетом 120 Вт и 96 МБ L3-кэша. По параметрам он очень похож на Ryzen 7 9800X3D, однако главное различие — более высокая частота до 5,6 ГГц, что на 400 МГц быстрее предыдущей модели. Такой прирост заметно поднимет игровую производительность и укрепит позиции AMD в сегменте 8-ядерных CPU с 3D V-Cache.

AMD применяет второе поколение технологии V-Cache во всех настольных процессорах линейки Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5. Эта обновлённая конструкция охлаждается эффективнее, работает быстрее и официально поддерживает разгон. Не исключено, что именно улучшенный дизайн позволил AMD наконец создать полноценный «ритейловый» процессор с двойным X3D-кэшем. Тем временем Intel лишь готовит свой аналог 3D V-Cache для поколения Nova Lake с пакетами bLLC, однако такие процессоры появятся нескоро, так же как и Zen 6, выход которого ожидается во второй половине 2026 года (в лучшем случае, но релиз могут и перенести).
AMD представила процессор Ryzen 5 5600F…
Ситуация с серией «F», то есть процессоры без графической подсистемы, в линейках до AM5 выглядит странно,…
Intel Core Ultra X7 358H показал грустные результаты в бенчм…
Несколько дней назад Intel Panther Lake Core Ultra X7 358H впервые появился в базе PassMark, но тогда был…
Steam Machine будет заметно дороже консолей…
В свежем выпуске подкаста WAN Show от Linus Tech Tips Линус прокомментировал ещё не раскрытую стоимость S…
Слит список процессоров Intel Panther Lake…
Согласно последним утечкам, первая партия процессоров Intel Panther Lake будет включать двенадцать моделе…
Intel представит новые процессоры 5 января…
Intel официально объявила, что представит линейку процессоров Panther Lake в первую неделю января — презе…
MediaTek Dimensity 9500 будет на голову выше конкурентов…
До официальной презентации флагманского чипа MediaTek Dimensity 9500 остаётся меньше трёх недель, и, как …
Процессоры Intel получат много кэша bLLC…
Компания Intel, судя по свежим утечкам, готовит минимум четыре настольных процессора Nova Lake-S с увелич…
Китайская Zhaoxin представила мощный процессор KH-50000…
Компания Zhaoxin официально представила серверные процессоры KH-50000, рассчитанные на китайский рынок и …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor