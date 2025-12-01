AMD нечаянно представила Ryzen 7 9850X3D

Ещё в прошлом месяце появилась информация, что компания готовит обновление линейки Ryzen 9000X3D, куда должны войти две модели с дополнительным кэшем, Ryzen 9 9950X3D2 и Ryzen 7 9850X3D. И теперь одна из них засветилась на официальном сайте AMD — пользователь Olrak29 заметил, что процессор Ryzen 7 9850X3D появился на странице поддержки, хотя никакого анонса пока не было, так что это фактически утечка от самой AMD. Характеристики на сайте пока не указаны, но уже известно достаточно. Ryzen 7 9850X3D — это 8-ядерный 16-поточный процессор с теплопакетом 120 Вт и 96 МБ L3-кэша. По параметрам он очень похож на Ryzen 7 9800X3D, однако главное различие — более высокая частота до 5,6 ГГц, что на 400 МГц быстрее предыдущей модели. Такой прирост заметно поднимет игровую производительность и укрепит позиции AMD в сегменте 8-ядерных CPU с 3D V-Cache.

AMD применяет второе поколение технологии V-Cache во всех настольных процессорах линейки Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5. Эта обновлённая конструкция охлаждается эффективнее, работает быстрее и официально поддерживает разгон. Не исключено, что именно улучшенный дизайн позволил AMD наконец создать полноценный «ритейловый» процессор с двойным X3D-кэшем. Тем временем Intel лишь готовит свой аналог 3D V-Cache для поколения Nova Lake с пакетами bLLC, однако такие процессоры появятся нескоро, так же как и Zen 6, выход которого ожидается во второй половине 2026 года (в лучшем случае, но релиз могут и перенести).