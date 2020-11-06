AMD Ryzen 5600X был замечен в тесте CPU-Z

Первые покупатели получают в свое использование AMD Ryzen 5 5600X, некоторые сделали фотографии и опубликовали первые результаты тестирования процессора.

Мы уже видели некоторые данные на PassMark, но сейчас появилась возможно взглянуть на него через CPU-Z. Шестиядерный процессор - самый медленный по частоте из процессоров, о которых было объявлено, но он по-прежнему лидирует с 643 баллами в однопоточной и 4814 за многопоточной производительности. Для сравнения: Intel Core i5-10600K набирает 543 балла в однопоточном и 4055 баллов в многопоточном режиме.

Ryzen 5 5600x основан на архитектуре ядер «Zen 3», он оснащен 6 ядрами и 12 потоками в сочетании с 32 МБ кеш-памяти третьего уровня (L3). Процессор работает на базовой частоте 3,7 ГГц, а максимальная частота в турбо режиме достигает 4,6 ГГц.