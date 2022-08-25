AMD Ryzen 7 7700X поступит в продажу до конца года

AMD позиционирует процессор как оптимальный выбор для геймеров, и поэтому процессор будет иметь базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту 5,4 ГГц, но с более низким TDP 105 Вт (142 Вт PPT). Процессор получит пул кэш-памяти объемом 40 МБ, который состоит из 32 МБ L3 от единственного CCD и 8 МБ L2 от ядер Zen 4. Теперь стоит упомянуть одну интересную вещь: AMD пока не выпускала обновления для чипа Ryzen 7 7800X. Вполне вероятно, что AMD хочет заменить эту модель преемником Ryzen 7 5800X3D с ядрами Zen 4 (3D V-Cache). Если это так, то мы можем ожидать обновления линейки процессоров позже в этом году, поскольку компоненты V-Cache были подтверждены самими AMD для запуска в конце четвертого квартала 2022 года. Кроме того, исходя только из сегментации, похоже, что Ryzen 7 7700X будет стоить очень немало.