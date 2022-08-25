AMD Ryzen 7 7700X поступит в продажу до конца года

Создатель контента Extreme Player, опубликовал первый тест AMD Ryzen 7 7700X, 8-ядерного процессора Zen 4. Тестируемый здесь процессор AMD Ryzen 7 7700X кажется инженерным образцом, который работает на базовой частоте всего 4,5 ГГц, что соответствует базовой частоте розничной модели, хотя мы не знаем, достигла ли максимальная частота разгона такой же высокой, как 5,4 ГГц, как окончательная модель для продажи. Как всегда, результаты чипа ES не указывают на окончательную производительность, но прежде чем мы перейдем к самому тесту, ниже приведены характеристики, которые может предложить чип. Процессор AMD Ryzen 7 7700X это 8-ядерная и 16-поточная модель.

AMD позиционирует процессор как оптимальный выбор для геймеров, и поэтому процессор будет иметь базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту 5,4 ГГц, но с более низким TDP 105 Вт (142 Вт PPT). Процессор получит пул кэш-памяти объемом 40 МБ, который состоит из 32 МБ L3 от единственного CCD и 8 МБ L2 от ядер Zen 4. Теперь стоит упомянуть одну интересную вещь: AMD пока не выпускала обновления для чипа Ryzen 7 7800X. Вполне вероятно, что AMD хочет заменить эту модель преемником Ryzen 7 5800X3D с ядрами Zen 4 (3D V-Cache). Если это так, то мы можем ожидать обновления линейки процессоров позже в этом году, поскольку компоненты V-Cache были подтверждены самими AMD для запуска в конце четвертого квартала 2022 года. Кроме того, исходя только из сегментации, похоже, что Ryzen 7 7700X будет стоить очень немало.
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