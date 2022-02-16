AMD Ryzen 9 6900HS обеспечивает такую ​​же производительность как и 6900HX

Были обнародованы тесты производительности APU AMD Ryzen 9 6900HS, и он предлагает ту же производительность, что и часть «HX», но с более высокой эффективностью. По техническим характеристикам AMD Ryzen 9 6900HS имеет буквально ту же конфигурацию, что и AMD Ryzen 9 6900HX . У него 8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти L3 и iGPU Radeon RX 680M. Тактовые частоты также одинаковы: базовая 3,3 ГГц и 4,9 ГГц в разгоне, но есть одно отличие — TDP. HS имеет TDP 35 Вт, а HX подходят для 45 Вт+. Это означает, что части HX будут иметь небольшое преимущество, когда речь идет о стабильности тактовой частоты, в то время как части HS обычно ограничены по температуре, и им придется делить этот бюджет мощности между iGPU и CPU.

Последние тесты APU AMD Ryzen 9 6900HS показывают что, несмотря на более низкий TDP, он действительно может предложить производительность, аналогичную Ryzen 9 6900HX. В Geekbench 5 чип набрал 1571 балл в одноядерном и 9751 балл в многоядерном, что соответствует AMD Ryzen 9 6900HX. Конфигурация представляет собой высокопроизводительный ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 с 32 ГБ памяти. APU работал в профиле Windows 11 «Performance Mode».