AMD Ryzen 9 9950X3D может выйти из строя

После многочисленных сообщений о выходе из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D на материнских платах ASRock серии 800, аналогичная проблема затронула и Ryzen 9 9950X3D. Совсем недавно ASRock опубликовала результаты собственного расследования, заявив, что их материнские платы не являются причиной повреждения процессоров. В одном из случаев виновником оказался мусор (грязь или посторонние частицы), который мог привести к сбоям. Однако отрицать факт физического повреждения и явных следов перегрева на некоторых процессоров просто невозможно. Основной удар пришёлся на Ryzen 7 9800X3D, и большая часть подобных случаев была зафиксирована именно на материнских платах ASRock.

Хотя компания ранее выпустила обновление BIOS, призванное решить проблему, сообщения о сбоях продолжают появляться. Теперь это касается флагманского Ryzen 9 9950X3D. Один из пользователей Reddit сообщил, что его Ryzen 9 9950X3D перестал работать спустя 9 дней после покупки. Он использовал материнскую плату ASRock Pro RX X870 с последней версией BIOS 3.20, а также 64 ГБ оперативной памяти Kingston FURY. Проблема возникла неожиданно — ПК завис и больше не запускался. Интересно, что процессор не имел видимых повреждений. Однако, когда пользователь попробовал установить его на другую материнскую плату (другого производителя), система также не заработала. Поскольку магазин предоставлял 14-дневный период возврата, пользователь смог вернуть процессор без прохождения сложного процесса ремонта.
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