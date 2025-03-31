AMD Ryzen 9 9950X3D может выйти из строя

Хотя компания ранее выпустила обновление BIOS, призванное решить проблему, сообщения о сбоях продолжают появляться. Теперь это касается флагманского Ryzen 9 9950X3D. Один из пользователей Reddit сообщил, что его Ryzen 9 9950X3D перестал работать спустя 9 дней после покупки. Он использовал материнскую плату ASRock Pro RX X870 с последней версией BIOS 3.20, а также 64 ГБ оперативной памяти Kingston FURY. Проблема возникла неожиданно — ПК завис и больше не запускался. Интересно, что процессор не имел видимых повреждений. Однако, когда пользователь попробовал установить его на другую материнскую плату (другого производителя), система также не заработала. Поскольку магазин предоставлял 14-дневный период возврата, пользователь смог вернуть процессор без прохождения сложного процесса ремонта.