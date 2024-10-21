AMD Ryzen 9000 X3D поступят в продажу 7 ноября

Сегодня компания AMD официально анонсировала свои первые десктопные процессоры из линейки X3D, построенные на архитектуре Zen 5. Стоит сразу отметить, что пока что не названы конкретные модели серии Ryzen 9000 X3D, которые поступят в продажу в следующем месяце, но компания подтвердила дату релиза — 7 ноября свежие модели поступят в продажу по всему миру (цены не сообщались). Также стоит сказать, что компания AMD представила всего один слайд, посвящённый этому анонсу, опередив релиз процессоров серии Intel Core Ultra 200, который состоится 24 октября. При этом ранее ходили слухи, что AMD объявит о своих процессора Zen 5 X3D только на следующий день после снятия эмбарго на тесты Intel Ultra 9 285K, чтобы продемонстрировать превосходство своих решений, но AMD решила немного изменить планы и сразу же поведать о своих процессорах нового поколения.

Также ранее утекли слайды от компании MSI, которые демонстрируют, что серия 9000X3D значительно повысит производительность процессоров в задачах рабочих нагрузках по сравнению с серией 7000X3D. С другой стороны, по данным экспертов, эти процессоры не дадут значительного прироста в производительности в играх по сравнению с серией 7000X3D, что многих, конечно, огорчит. Однако они по-прежнему смогут легко обойти чипы Intel Core Ultra 200S в играх, особенно учитывая, что Intel уже признала отставание своих настольных процессоров от существующего AMD 7800X3D примерно на 5%. Осталось только узнать цены.
Intel рассказала о планах на будущее…
Во время отчёта о доходах за второй квартал текущего года генеральный директор компании Intel Пэт Гелсинг…
Intel и TSMC разрабатывают чипы на основе стекла…
Стеклянные подложки для производства полупроводниковой продукции — новая и достаточно интересная тема для…
Amazon разрабатывает собственные процессоры для ИИ…
Сегодня появилась информация от анонимных источников из США, что компания Amazon планирует в ближайшем бу…
AMD Ryzen 5 9600X протестировали в бенчмарках…
AMD Ryzen 5 9600X, наиболее доступный десктопный процессор, построенный на новой архитектуре Zen 5 с 6 яд…
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon X Plus…
Как и обещали инсайдеры, сегодня на выставке IFA 2024 компания Qualcomm официально представила новый 8-яд…
Intel уволит тысячи сотрудников до конца года…
Судя по информации западных инсайдеров, компания Intel планирует в ближайшее время уволить тысячи сотрудн…
MSI обновит BIOS материнских плат, чтобы процессоры Intel не…
Сегодня появилась информация о том, что компания MSI работает над новым BIOS для решения проблемы нестаби…
На Intel подали групповой иск за неисправность в процессорах…
Сегодня появилась информация о том, что компания Intel в ближайшем будущем ожидает коллективный иск из-за…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor