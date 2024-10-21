AMD Ryzen 9000 X3D поступят в продажу 7 ноября

Сегодня компания AMD официально анонсировала свои первые десктопные процессоры из линейки X3D, построенные на архитектуре Zen 5. Стоит сразу отметить, что пока что не названы конкретные модели серии Ryzen 9000 X3D, которые поступят в продажу в следующем месяце, но компания подтвердила дату релиза — 7 ноября свежие модели поступят в продажу по всему миру (цены не сообщались). Также стоит сказать, что компания AMD представила всего один слайд, посвящённый этому анонсу, опередив релиз процессоров серии Intel Core Ultra 200, который состоится 24 октября. При этом ранее ходили слухи, что AMD объявит о своих процессора Zen 5 X3D только на следующий день после снятия эмбарго на тесты Intel Ultra 9 285K, чтобы продемонстрировать превосходство своих решений, но AMD решила немного изменить планы и сразу же поведать о своих процессорах нового поколения.

Также ранее утекли слайды от компании MSI, которые демонстрируют, что серия 9000X3D значительно повысит производительность процессоров в задачах рабочих нагрузках по сравнению с серией 7000X3D. С другой стороны, по данным экспертов, эти процессоры не дадут значительного прироста в производительности в играх по сравнению с серией 7000X3D, что многих, конечно, огорчит. Однако они по-прежнему смогут легко обойти чипы Intel Core Ultra 200S в играх, особенно учитывая, что Intel уже признала отставание своих настольных процессоров от существующего AMD 7800X3D примерно на 5%. Осталось только узнать цены.