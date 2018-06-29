AMD Ryzen Threadripper 2990X 32-ядерные волны Привет из базы данных 3DMark

С каждым днем все больше информации о новых процессорах от AMD. Недавно данные о процессоре AMD Threadripper 2990X просочилась от немецкого поставщика(магазина), теперь появилось официальное название и он имеет очень привлекательную цену. Сегодня появилась запись в базе данных 3DMark, в котором указано что имеет 32 ядра и 64 потока.

Данные о процессоре AMD Ryzen Threadripper 2990X появились в базе данных 3Dmark, 32-ядерный с 64 потоками процессор имеет базовую тактовую частоту 3,0 ГГц, и частоту в бусте 3,8 ГГц. Высока вероятность того, что это прогон инженерной версии процессора. Так как ожидается, что процессор будет работать на частоте до 4.0 ГГц.