AMD Ryzen Threadripper 2990X результаты в бенчмарке и CPU-Z

На Computex, AMD анонсировала и продемонстрировала 32-ядерный процессор Ryzen Threadripper. Сегодня появились результаты тестирования данного процессора и наконец опубликовали наименование процессора. Процессор будет иметь кодовое название Threadripper 2990X.

AMD выпустит несколько новых моделей, включая впечатляющий 32-ядерный и 64-поточный процессор, основанный на 12- нм LP-процессе от GlobalFoundries, также называемом Zen +. 8-ядерные матрицы основаны на архитектуре Pinnacle Ridge, четыре из которых размещены на многоядерном чип-пакете. Новый 32-ядерный процессор будет подходить к текущему разъему SP3 с существующей материнской платой X399, но нужно будет обновить прошивку материнской платы.

На серии скриншотов которые появились в интернете вы можете увидеть CPU-Z с процессором 2990X, работающим на частоте 3,4 ГГц, с бустом до 4,0 ГГц XFR, и он будет иметь 250-ватт TDP. Официальная версия AMD «Ryzen Threadripper 2990X» будет иметь B2-Stepping, 32 ядра, 64 потока, с 3MB L1 Cache, 16MB L2 Cache и 64MB L3 Cache.