AMD Ryzen Threadripper 2990X с 32 ядрами продается за 1509 евро

Немецкий интернет-магазин представил характеристики предстоящего к продаже процессора Ryzen Threadripper 2990X с ценой в 1509 евро.Хотя его цена достаточно оправдана так как он стоить ровно в два раза дороже, чем 16-ядерный Threadripper 1950X. AMD выпустила Threadripper 1950X по рекомендованной розничной цене 999 евро, но теперь она составляет 770 евро.

32-ядерный и 64-поточный процессор основан на LP 12 нм техпроцессе от GlobalFoundries, который также имеет имя Zen +. Новый 32-ядерный процессор подходит к текущему разъему SP3 с существующей материнской платой на чипсете X399, но нужно будет обновить прошивку биоса.