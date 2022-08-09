AMD Ryzen Threadripper 5000 PRO доступны всем желающим

Сегодня AMD официально представила свои процессоры HEDT серии Ryzen Threadripper 5000 PRO в сегменте DIY. До сегодняшнего дня процессоры были доступны для партнеров компании, таких как Lenovo и Dell, но сегодня это изменилось. В какой-то момент процессоры Threadripper 5000 PRO от AMD были доступны только для систем партнёров, начиная с марта этого года, поэтому потребители не имели доступа к набору микросхем. Эксклюзивность Lenovo была стандартной практикой для AMD, поскольку в линейке Threadripper было несколько систем с эксклюзивным доступом, предоставленным только Lenovo. Через четыре месяца после того, как Lenovo запустила свои продукты, сборщики систем и OEM-производители получили доступ к использованию своих систем для продажи. И теперь настала очередь рынка DIY воспользоваться преимуществами лучших на сегодняшний день процессоров Threadripper.

Недавно компания гарантировала, что прекратит производство процессоров Threadripper, отличных от PRO, на неопределенный срок, чтобы потребители могли сделать менее запутанный выбор при покупке процессоров на рынке. AMD планирует использовать тот же брендинг PRO, сокет и набор микросхем для будущих итераций процессоров Threadripper, таких как чипы Zen 4, запуск которых подтвержден в 2023 году. Линейка процессоров AMD Threadripper PRO предлагает пять различных моделей, три из которых доступны в сегменте DIY. Цены на высокопроизводительные процессоры для настольных ПК подскочили из-за очень слабой конкуренции на рынке. Стоимость процессора начинается с 2399 долларов за 24-ядерный Threadripper PRO 5965WX, 3299 долларов за 32-ядерный Threadripper PRO 5975WX и доходит до 6499 долларов за 64-ядерную модель Threadripper PRO 5995WX.