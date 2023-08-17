AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX протестировали в бенчмарке

Грядущий процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX наверняка сможет покорить рейтинг лучших процессоров для рабочих станций, так как он был замечен в новом синтетическом тесте производительности с 96 ядрами и максимальной тактовой частотой до 5,1 ГГц. Тестирование процессора в бенчмарке Geekbench 5 раскрывает основные преимущества нового процессора Ryzen Threadripper Pro 7995WX — с 96 ядрами и 192 потоками он сможет реализовать внушительную производительность в рабочих станциях. Флагман следующего поколения демонстрирует повышение количества ядер на 50% по сравнению с существующим Ryzen Threadripper Pro 5995WX, плюс он также обладает на 60% большим числом ядер, чем серверный чип Intel Xeon Platinum 8490H.

При этом можно смело заявить, что Ryzen Threadripper Pro 7995WX — рискованная инициатива со стороны AMD, поскольку новый процессор является почти полной копией процессора EPYC 9654, который продаётся за 12 000 долларов. При этом Ryzen Threadripper Pro 7995WX также получит значительное обновление в подсистеме кэша — этот рабочий чип, основанный на архитектуре Zen 4, оборудован 384 МБ кэша L3 и 96 МБ кэша L2. Такая же конструкция есть у процессора EPYC 9654. Однако в сравнении с Ryzen Threadripper Pro 5995WX, Ryzen Threadripper Pro 7995WX может похвастаться на 50% большим объёмом кэша L3 и до 3 раз большим объёмом кэша L2, что положительно скажется на общей производительности в рабочих нагрузках. Уже интересно посмотреть на реальные тесты этого процессора.
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