AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX засветился в бенчмарках

В официальную базу данных бенчмарка SiSoftware попали результаты тестирования рабочей станции нового поколения Precision 7865 Tower компании Dell, которые раскрывают краткие характеристики процессора AMD Ryzen Threadripper 7995WX. Данная утечка подтверждает, что грядущий процессор действительно будет иметь 96 ядер и очень высокую частоту. По всей видимости, Ryzen Threadripper Pro 7995WX от AMD будет иметь 96 ядер с поддержкой одновременной многопоточности, работающих на частоте до 5,14 ГГц (максимальная тактовая частота одного ядра) и оснащаться 96 МБ кэша L2 (1 МБ на ядро) и 384 МБ кэша L3 (32 МБ распределены между 12 чипсетами). Также ожидается, что новый процессор будет оснащён восьмиканальной подсистемой памяти DDR5, что позволит 96 ядрам не испытывать недостатка в пропускной способности памяти.

Пожалуй, самым интересным открытием является то, что частота разгона всех ядер процессора составляет 3,20 ГГц, что ниже частоты разгона всех ядер 96-ядерного процессора AMD EPYC 9654X (3,42 ГГц). Возможно, AMD хотела четко разграничить свои предложения для серверов и рабочих станций и обеспечить явное преимущество первых над вторыми, поэтому его следует использовать для тяжелых серверов, ориентированных на требовательные приложения. Хотя Ryzen Threadripper Pro 7995WX, безусловно, является чемпионом по количеству ядер и, безусловно, войдет в число лучших процессоров для рабочих станций, относительно низкая скорость разгона всех ядер скажется на его производительности в приложениях, которые не масштабируются до 96 ядер.
Intel готовит к релизу процессоры Meteor Lake и не только…
Похоже, что запуск линейки Raptor Lake Refresh — не единственное обновление, которое планирует Intel на б…
Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme оказался мощнее десктопного I…
На текущий момент можно уверенно заявить, что процессор Ryzen Z1 Extreme — это самый производительный про…
TSMC повысила прибыль несмотря на падение рынка…
Сегодня компания TSMC представила данные по выручке за июль, которые демонстрируют рост значительный рост…
Loongson обеспечила многопоточность китайскому процессору 3A…
Информационное издание Phoronix со ссылкой на информацию из последних патчей Linux 6.5 сообщает, что кита…
Характеристики Intel Core i5-14600K появились в сети…
Сегодня появилась информация о том, что компания Intel решила не менять дизайн процессора Core i5-14600K …
Samsung представила дорожную карту технологического процесса…
Компания Samsung официально представила обновлённый план развития своих технологий производства чипов на …
AMD хотела использовать в Ryzen 7000 испарительную камеру…
Журналисты из издания GamersNexus заявили, что изначально AMD планировала внедрить уникальную технологию …
В сети появились первые тесты процессора Intel N50…
Вчера в базе данных Geekbench появилась новая запись, которая, кажется, указывает на самую доступную моде…
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor